Başakşehir'de Sivasspor hazırlıkları başladı
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Başakşehir'de Sivasspor hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, iki günlük iznin ardından Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

03.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:30
Başakşehir'de Sivasspor hazırlıkları başladı

Medipol , iki günlük iznin ardından Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Terim Stadyumu'nda bulunan kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı idmanlarla çalışmalarını sürdürecek.

(İHA)

Kaynak: İHA
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