BAŞAKŞEHİR'DE SİTE YÖNETİMİ KAVGASI: 5 YARALI -1
BAŞAKŞEHİR'DE SİTE YÖNETİMİ KAVGASI: 5 YARALI -1 Başakşehir Kayaşehir'de bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan olayda, iddiaya göre, eski site yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olan babası rastgele ateş açtı.
07.06.2020 00:06 | Son Güncelleme: 07.06.2020 00:06
- Hasırcıoğlu
İSTANBUL- BAŞAKŞEHİR'DE SİTE YÖNETİMİ KAVGASI: 5 YARALI -1
Başakşehir Kayaşehir'de bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan olayda, iddiaya göre, eski site yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olan babası rastgele ateş açtı. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı
Kaynak: DHA