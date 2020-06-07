Başakşehir'de site yönetimi kavgası: 5 yaralı -1
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Başakşehir'de site yönetimi kavgası: 5 yaralı -1

BAŞAKŞEHİR Kayaşehir'de bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan olayda, iddiaya göre, eski site yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olan babası rastgele ateş açtı.

Başakşehir'de site yönetimi kavgası: 5 yaralı -1
07.06.2020 00:00 | Son Güncelleme: 07.06.2020 00:03

BAŞAKŞEHİR Kayaşehir'de bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan olayda, iddiaya göre, eski site yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olan babası rastgele ateş açtı. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. 

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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