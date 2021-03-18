Başakşehir'de Şinasi Ünsal Camii ve Taziye Evi'nin temeli atıldı

Başakşehir'de ilk kez bir arada inşa edilecek cami ve taziye evinin temeli dualarla atıldı.

Başakşehir'de ilk kez bir arada inşa edilecek cami ve taziye evinin temeli dualarla atıldı. Başakşehir'in güzel ve hayırlı bir eser daha kazanacağını belirten Başkan Yasin Kartoğlu, "Rabbim, açılışını da yapmayı ve bize burada namaz kılmayı da nasip eder inşallah" dedi.

Başakşehir'de hayırseverlerin desteğiyle inşa edilecek Şinasi Ünsal Camii ve Taziye Evi'nin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Dualarla başlayan törene Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, İlçe Müftüsü Necdet Arman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, İlçe Sağlık Müdürü Deniz Bilgin ve hayırseverler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kurban kesimiyle başlayan programda konuşan Başkan Yasin Kartoğlu, "Mutluluğun şehri Başakşehir'imize güzel bir eser, çok hayırlı bir eser kazandırıldı. İnşallah açılışını da yapmayı Rabbim bize muktedir kılar. İnşallah Rabbim, bize burada namaz kılmayı da nasip eder" diye konuştu.

"Başakşehir daha da güzelleşiyor"

Şinasi Ünsal Camii ve Taziye Evi'nin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Kartoğlu, "Başakşehir, her bir köşesindeki gerek cami, gerek okul, gerekse sağlık yatırımlarıyla daha da güçleniyor, daha da güzelleşiyor. Rabbim bu şehirde hep birlikte, mutlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin" dedi.

Temeli atılan yeni camide aynı anda bin 200 kişi ibadet edebilecek. Taziye evi ise 700 kişi kapasiteli olacak. Ayrıca cami bünyesinde Başakşehirlilerin otopark sorunu çekmemeleri için 40 araç kapasiteli otopark alanı, şadırvan ve imam evi de inşa edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı