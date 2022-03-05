Başakşehir'de Şinasi Ünsal Camii 25 Mart'ta açılıyor - Haberler

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Başakşehir'de Şinasi Ünsal Camii 25 Mart'ta açılıyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Başakşehir'de Şinasi Ünsal Camii 25 Mart'ta açılıyor

Başakşehir'de hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Şinasi Ünsal Camii ve Taziye Evi'nde sona gelindi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Başakşehir'de hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Şinasi Ünsal Camii ve Taziye Evi'nde sona gelindi. Bin 200 kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla 25 Mart Cuma günü ibadete açılacak.

Bir yıl önce Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun, "Başakşehir, her bir köşesindeki gerek cami, gerek okul, gerekse sağlık yatırımlarıyla daha da güçleniyor, daha da güzelleşiyor. İnşallah Rabbim, bize burada namaz kılmayı da nasip eder" diyerek temelini attığı Şinasi Ünsal Camii ve Taziye Evi'nde, çalışmalar son aşamaya geldi.

AÇILIŞINI BİNALİ YILDIRIM YAPACAK

Hayırsever iş insanı Şinasi Ünsal'ın desteğiyle yapılan cami ve taziye evi, 4 bin 714 metrekarelik alanda inşa edildi. Şinasi Ünsal Camii bünyesinde, 700 metrekare büyüklüğündeki taziye evi ve lojman da bulunuyor. Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanan ve aynı anda bin 200 kişinin ibadet edebileceği cami, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla 25 Mart Cuma günü ibadete açılacak.


Başakşehir'de Şinasi Ünsal Camii 25 Mart'ta açılıyor

Başakşehir'de Şinasi Ünsal Camii 25 Mart'ta açılıyor

Başakşehir'de Şinasi Ünsal Camii 25 Mart'ta açılıyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Binali Yıldırım, Başakşehir, Cami, Mart, Güncel, Haberler

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