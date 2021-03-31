Başakşehir'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Başakşehir'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Başakşehir'de yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı
Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

Başakşehir'de yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Avni Akyol Bulvarı Bahçeşehir 2. Kısım'da, aralarında husumet olduğu ve yabancı uyruklulardan oluştuğu belirtilen iki grup arasında, tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık ekipleri ve çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Başakşehir'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Başakşehir'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Başakşehir'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Başakşehir'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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