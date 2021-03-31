Son dakika haberi | Başakşehir'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı (2)

Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

BAŞAKŞEHİR'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Çatışma anı çevredekiler tarafından görüntülendi.

Olay Başakşehir Gölet Mevkii'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemeler göre 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Öte yandan çatışma anı kameraya yansıdı. Görüntüleri çeken kişinin anlatımına göre, kurşun yağdıran 3 kişi yabancı plakalı bir araçla kaçıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı