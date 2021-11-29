Başakşehir'de şiddetli lodos iş yeri ve binaların çatılarını uçurdu - Haberler
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Başakşehir'de şiddetli lodos iş yeri ve binaların çatılarını uçurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir'de şiddetli lodos iş yeri ve binaların çatılarını uçurdu Başakşehir'de şiddetli lodos nedeniyle bir binanın ve fabrikanın çatısı uçtu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de şiddetli lodos iş yeri ve binaların çatılarını uçurdu

İSTANBUL - Başakşehir'de şiddetli lodos nedeniyle bir binanın ve fabrikanın çatısı uçtu.

Edinilen bilgilere göre Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde şiddetli lodos nedeniyle bina ve iş yerlerinin çatısı uçtu. Tufan Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatısı şiddetli rüzgara dayanamadı. Uçuşan çatı parçaları çevreye dağıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin çatı parçalarını güvenlik bir şekilde sökülmesi için çalışmaları sürüyor.

Başakşehir'de şiddetli lodos iş yeri ve binaların çatılarını uçurdu

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