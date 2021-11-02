Başakşehir'de seyir halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir'de seyir halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Başakşehir'de seyir halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi

Başakşehir'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Bulvarı'nda seyreden Hayrettin Dağlı idaresindeki 34 UU 3310 plakalı kamyonun ön kısmı henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, araçtan çıkarak yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, iki yolun kesişimindeki araç yangını ve itfaiyenin müdahalesi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
Akkuyu Nükleer Santrali'ne yıldırım düşmesiyle yangın çıktı

Akkuyu Nükleer Santrali'ne yıldırım düşmesiyle yangın çıktı

 Villadan gelen silah sesleri jandarmayı harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çifti ölü buldu

Villadan gelen silah sesleri jandarmayı harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çifti ölü buldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title