Başakşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Başakşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Başakşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Başakşehir-İkitelli yolu üzerinde ilerleyen bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü araçtan inerken, alevler otomobilin her tarafına yayıldı.

Tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, yanan otomobilin görüntüsü vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel