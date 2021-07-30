Başakşehir'de seyir halindeki tırda yangın çıktı
Başakşehir'de seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Başakşehir'de seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametine doğru seyir halindeki Mehmet E. idaresindeki kumaş ve plastik malzeme yüklü 48 ABS 625 plakalı tırın şoför kabininde yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, tırın dorsesine de sirayet ederek büyüyen yangını söndürdü.
Yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok