Basakşehir'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
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Basakşehir'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Basakşehir'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü Başakşehir'de seyir halinde ilerleyen otomobil alev topuna döndü.

Basakşehir'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

İSTANBUL - Başakşehir'de seyir halinde ilerleyen otomobil alev topuna döndü. Bir anda alevlerin etrafını sardığı otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, bugün sabah saat 08.30 sularında Başakşehir - İkitelli yolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan otomobilin elektrik aksanında çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Alev topuna dönen aracın yanma anı o esnada oradan geçen başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Basakşehir'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Basakşehir'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Basakşehir'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Basakşehir'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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