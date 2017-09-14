Başakşehir'de Ses Yok: M.başakşehir 0-0 Ludogorets

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, grubun ilk maçında Ludogorets ile 0-0 birliktee kaldı.





Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Medipol Başakşehir ilk grup maçında Bulgar ekibi Ludogorets ile golsüz birliktee kaldı.



Maçtan anlar…





Mücadele Medipol Başakşehir'in başlama vuruşuyla başladı.



2. dakikada sol kanattan etkili gelen Elia'nın ortasını Ludogorets savunması kornere attı.



4. dakikada Emre Belözoğlu'nun pası ile sol çaprazda topla buluşan Eljero Elia yerden vuruşunu yapıyor yalnız top savunmadan geri geldi.



8. dakikada Mossoro sağ kanattan ceza sahasına girip ve son çizgiye inerek ortasını yaptı yalnız savunma bu topu karşıladı.



11. dakikada en tehlikeli atağımız gerçekleşti. Emre'nin kullandığı kornere çok iyi yükselen Epureanu kafa vuruşunu yaptı ama top sağ kale direğinin hemen yanısıran dışarı gitti.



15. dakikada ceza sahası sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Joao Paulo direkt olarak kaleyi düşündü ama top kalenin üzerinden dışarı çıktı.



24. dakikada Ludogorets çok etkili geldi. Sağ çaprazadan süratle ceza sahasına doğru giren Lukoki'nin şutunu Volkan Babacan güçlükle kornere çıkardı.



37. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Visca, topu Adebayor'a transfer etmek isterken yerde kaldı ama hakem oyunu devam ettirdi.



41. dakikada Adebayor'un ortasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Elia yerde kaldı ama hakem devam dedi.



Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.



İkinci yarı başladı.





İkinci yarıya çok iyi başladık. 49. dakikada Adebayor'un topuk pasıyla kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Emre, topu kaleciye nişanladı.



Emre'nin pozisyonundan hemen sonra gerçekleşen Ludogorets kontra atağında orta alanda hareketlenen Jody Lukoki pasını sol çaprazda hareketlenen Joao Paulo'a gönderdi. Joao Paulo ceza sahasına girer girmez şutunu attı ama top diğer türlü dışarı çıktı.



61. dakikada kalecinin büyük hatasında topla buluşan Mossora fırsatı değerlendiremedi ve top kornere çıktı.



Karşılaşmanın son yarım saatinde gol için bazı zamanlar baskı kuran Başakşehir, beklenen golü bulamadı ve maç 0-0 sona erdi.