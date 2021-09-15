BAŞAKŞEHİR'DE SERVİS MİNİBÜSÜ YAN YATTI; 6 İŞÇİ HAFİF YARALANDI - Haberler
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BAŞAKŞEHİR'DE SERVİS MİNİBÜSÜ YAN YATTI; 6 İŞÇİ HAFİF YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul Havalimanı'nda çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobille çarpıştı.

BAŞAKŞEHİR Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul Havalimanı'nda çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobille çarpıştı. Kazada yan yatan servis minibüsündeki 6 işçi hafif yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Mahmutbey istikametinde meydana geldi. İstanbul Havalimanı'nda çalışan işçileri taşıyan 34 LEF 661 plakalı servis minibüsü seyir halindeyken, 41 AGR 874 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere sonra da servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis minibüsü yan yattı. Minibüste bulunan işçiler yardım çekiçleri ile camları kırarak dışarıya çıktı. Kaza da minibüste bulunan 6 işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılarak ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle otoyolun 2 şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza sonrasında minibüs vinç yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

BAŞAKŞEHİR'DE SERVİS MİNİBÜSÜ YAN YATTI; 6 İŞÇİ HAFİF YARALANDI

BAŞAKŞEHİR'DE SERVİS MİNİBÜSÜ YAN YATTI; 6 İŞÇİ HAFİF YARALANDI

BAŞAKŞEHİR'DE SERVİS MİNİBÜSÜ YAN YATTI; 6 İŞÇİ HAFİF YARALANDI

BAŞAKŞEHİR'DE SERVİS MİNİBÜSÜ YAN YATTI; 6 İŞÇİ HAFİF YARALANDI

BAŞAKŞEHİR'DE SERVİS MİNİBÜSÜ YAN YATTI; 6 İŞÇİ HAFİF YARALANDI

BAŞAKŞEHİR'DE SERVİS MİNİBÜSÜ YAN YATTI; 6 İŞÇİ HAFİF YARALANDI
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Haber: BAŞAKŞEHİR'DE SERVİS MİNİBÜSÜ YAN YATTI; 6 İŞÇİ HAFİF YARALANDI - Haberler
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