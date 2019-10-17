Başakşehir'de servis minibüsü duvara çarptı

Başakşehir'de servis minibüsü duvara çarptı

Başakşehir İkitelli'de servis minibüsünün duvara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

17.10.2019 09:10
Başakşehir'de servis minibüsü duvara çarptı

Başakşehir İkitelli'de servis minibüsünün duvara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İkitelli'de bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

Kazada, minibüsteki 6 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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