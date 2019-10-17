Başakşehir'de servis minibüsü duvara çarptı
Başakşehir İkitelli'de servis minibüsünün duvara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Başakşehir İkitelli'de servis minibüsünün duvara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İkitelli'de bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
Kazada, minibüsteki 6 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.