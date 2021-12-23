Başakşehir'de şarampole kayan aracın sürücüsü yaralandı - Haberler
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Başakşehir'de şarampole kayan aracın sürücüsü yaralandı

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Başakşehir'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole kayan aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole kayan aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kayabaşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halindeki 54 B 5991 plakalı aracın sürücüsü, kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Geriye doğru ilerleyen otomobil şarampole kayarak yol kenarındaki çalılık alana girdi.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kar yağışının hafiflemesinin ardından aracı kurtarma çalışması yapılacak.

Başakşehir'de şarampole kayan aracın sürücüsü yaralandı

Başakşehir'de şarampole kayan aracın sürücüsü yaralandı

Başakşehir'de şarampole kayan aracın sürücüsü yaralandı

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AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri

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