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Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Başakşehir'deki sanayi sitesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir'deki sanayi sitesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki binanın boş olan 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri

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