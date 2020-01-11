Başakşehir'de sanayi sitesinde patlama: 3 yaralı
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Başakşehir'de sanayi sitesinde patlama: 3 yaralı

Başakşehir'de sanayi sitesinde hava tankının patlaması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

11.01.2020 12:59 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:01
Başakşehir'de sanayi sitesinde patlama: 3 yaralı

'de sanayi sitesinde hava tankının patlaması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, çalışma sırasında hava tankında patlama meydana geldi.

Patlamada iş yerinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Başakşehir'de sanayi sitesinde patlama: 3 yaralı
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