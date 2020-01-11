Başakşehir'de sanayi sitesinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Başakşehir'de sanayi sitesinde hava tankının patlaması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Başakşehir'de sanayi sitesinde hava tankının patlaması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, çalışma sırasında hava tankında patlama meydana geldi.
Patlamada iş yerinde bulunan 3 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan biri hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.