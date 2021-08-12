Başakşehir'de sanayi sitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
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Başakşehir'de sanayi sitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Başakşehir'de sanayi sitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Başakşehir Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Başakşehir Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi C3 Blok'taki 5 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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