Başakşehir'de Sahte Parfüm Operasyonu(1)
Haber: Çağatay KENARLI- Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA Başakşehir'de bir fabrikaya düzenlenen operasyonda sahte parfüm ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındıGörüntü Dökümü: ---------------------------Sahte parfüm imalethanesi.
Haber: Çağatay KENARLI- Kamera: İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHA
Başakşehir'de bir fabrikaya düzenlenen operasyonda sahte parfüm ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı
Görüntü Dökümü:
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-Sahte parfüm imalethanesi