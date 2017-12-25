Başakşehir'de Sahte Parfüm Operasyonu(1)

Başakşehir'de Sahte Parfüm Operasyonu(1)

Haber: Çağatay KENARLI- Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA Başakşehir'de bir fabrikaya düzenlenen operasyonda sahte parfüm ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındıGörüntü Dökümü: ---------------------------Sahte parfüm imalethanesi.

Başakşehir'de Sahte Parfüm Operasyonu(1)

Haber: Çağatay KENARLI- Kamera: İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHA 

Başakşehir'de bir fabrikaya düzenlenen operasyonda sahte parfüm ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı

Görüntü Dökümü:

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-Sahte parfüm imalethanesi

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