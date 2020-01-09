Başakşehir'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

09.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:59

BAŞAKŞEHİR'de polis ekipleri, sahte içki üretimi yapılan iş yerine operaston düzenledi. İş yerindeki 2 şüpheli gözaltına alınırken, 149 sahte rakı, 30 litre alkol dolu bidon, çok sayıda içki şişesi etiketi ve bandrol ele geçirildi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Geçen Pazar saat 18.00 sıralarında iş yeri denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında şüphelendikleri bir iş yerinde arama yapan polis ekipleri, çeşitli boy, ebat ve hacimlerdeki şişelerde 149 sahte rakı, 30 litre alkol dolu bidon, çok sayıda içki şişesi etiketi ve bandrol ele geçirdi. İşyerindeki şüpheliler Ramazan K. ve Yusuf A. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilere Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen şüpheliler adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA