Başakşehir'de sahte dolar operasyonu 1 gözaltı

23.10.2019 11:57

BAŞAKŞEHİR'de düzenlenen operasyonda sahte 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir'de, önceki gün bir depoya yaptığı baskında 13 bin 300 adet 100 Amerikan Doları banknotlarından oluşan 1 milyon 330 bin dolar ele geçirdi. Operasyon kapsamında depoda bulunan Orhan Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Orhan Ç. dün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Polis ekipleri sahte dolarların basıldığı matbaya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA