Başakşehir'de sahte cinsel güç artırıcı ürün operasyonu
BAŞAKŞEHİR'de bir sanayi sitesi içerisinde bulunan depoya polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sahte cinsel güç artırıcı gıda takviyeli ürünler geçirildi.
Depoda arama yapan ekipler piyasaya yeniden sürülmek üzere son kullanma tarihi geçmiş 100 bin lira değerinde cipse de el koydu. Son kullanma tarihi geçen cipslerin tarihlerinin silinip yerine yeni tarihler yazıldığı tespit edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin de katıldığı baskında ele geçirilen ürünlerden numuneler alındı ve incelenmek üzere götürüldü. Operasyon kapsamında depoda bulunan 1 kişi de gözaltına alındı.
- İstanbul