Başakşehir'de sahte alkol iddiası; 2 kişi öldü 2 kişinin durumu ağır
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Türkmenistan, Başakşehir, Güncel

Başakşehir'de sahte alkol iddiası; 2 kişi öldü 2 kişinin durumu ağır

BAŞAKŞEHİR'de sahte alkolden zehirlendiği tahmin edilen 2 kişi hayatını kaybetti.

17.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:46
Başakşehir'de sahte alkol iddiası; 2 kişi öldü 2 kişinin durumu ağır
BAŞAKŞEHİR'de sahte alkolden zehirlendiği tahmin edilen 2 kişi hayatını kaybetti. Zehirlenme şüphesiyle  hastaneye kaldırılan 4 kişiden 2'sinin ise durumları ağır.  Yapılan incelemelerde bir binada bidonlar içinde bir miktar alkol, huni ve şişelere rastlanıldı.  Kesin ölüm nedenleri Adli Tıp Kurumu'nun yapacağı incelemelerin ardından  ortaya çıkacak.

 Olay sabah saatlerinde Başakşehir'de iki ayrı mahallede meydana geldi.  Türkmenistan uyruklu 28 yaşındaki Hudaynazar  H. ile aynı evde yaşayan arkadaşları eve geldiklerinde arkadaşlarının hareketsiz yattığını görünce çevredekilerden yardım istedi.  Bu sırada bir alt sokakta bir binada hareketsiz yatan yine Türkmenistan uyruklu P.K'yı gören  yakınları da ambulans ve polis ekiplerine haber verdi.  Hudaynazar'ın evinin karşısından bulunan bir binadaki iki kişi ile Güvercintepe Mahallesi'nde 2 kişi daha rahatsızlanınca olay yerlerine çok sayıda 112  ve polis ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIRİhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri evlerinde hareketsiz yatan P.K. ile Hudaynazar  H'nin  hayatlarını kaybettiğini belirledi.  Yine Türkmenistan uyruklu olan farklı adreslerdeki 4  kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.  Bu sırada haberi alarak olay yerine gelen zehirlenenlerin yakınları da görme kaybı ve baş dönmesi şikayetlerini polislere iletince olay yerine tekrar 112 ekipleri çağırıldı. 2 kişi sağlık ekiplerince kontrol edildi.  Hayatını kaybeden ve hastaneye kaldırılanların hepsinin Türkmenistan uyruklu olduğu öğrenildi.

 Yaşanan olayı anlatan ev sahibi  Bayram Daş, "Arkadaşları geldi yanıma 'arkadaşımız uyanmıyor' dedi. Ben de dedim 'belki uykusu ağırdır sertçe vurun'. Gittim baktım ki çocuk vefat etmiş. Sonra polisi aradık, ambulansı aradık geldiler baktılar ölmüş. Aradan yarım saat sonra bir başka sokaktan daha ölüm haberi geldi. Sonra karşı binadan iki kişinin nefes alamadığı haberi geldi. Aldılar götürdüler hastaneye onların durumu iyi. Nedeniyle ilgili henüz net bir bilgi yok ama alkolden diyorlar.  Türkmenler hepsi.  Ben içeride bir şey görmedim ama memurlar içkileri çıkarttılar "diye konuştu.

EVDE BİDON İÇİNDE ALKOL BULUNDUBaşakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri de olayın yaşandığı binalarda incelemelerde bulundu.  Yapılan incelemelerde bir binada bidonlar içinde bir miktar alkol, huni ve şişelere rastlanıldı. Ölümlerin sahte içkiden kaynaklı olduğu düşünülürken, kesin ölüm nedenleri Adli Tıp Kurumu'nun yapacağı incelemelerin ardından  ortaya çıkacak.

 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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