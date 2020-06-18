Başakşehir'de sağanak yağış etkili oluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başakşehir'de sağanak yağış etkili oluyor

Başakşehir'de sağanak yağış etkili oluyor Başakşehir çevresinde sağanak yağış etkili oldu.

18.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:34

Başakşehir'de sağanak yağış etkili oluyor

İSTANBUL - Başakşehir çevresinde sağanak yağış etkili oldu. Yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da başlayan sağanak yağış, Bağcılar, Başakşehir, Esenler ve çevresinde etkili oldu. Başakşehir'de yağış nedeniyle yollar adeta göle dönerken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Suyla kaplı yollardan geçmeye çalışan sürücüler, bölgede trafik oluşturdu. Bölgeye trafik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yönlendirildi. Ekiplerin Başakşehir çevresinde çalışmaları sürüyor.

Başakşehir'de sağanak yağış etkili oluyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Haber
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Haber
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki 'Gay' kelimesini sansürledi Haber
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Twitter'a kullanıcıların merakla beklediği özellik geldi! Artık sesli tweet atılabilecek
Twitter'a kullanıcıların merakla beklediği özellik geldi! Artık sesli tweet atılabilecek
Altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
Çin'de somon balığında da koronavirüse rastlandı
Çin'de somon balığında da koronavirüse rastlandı
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti
Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
MSB, 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların videosunu paylaştı
MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Şener Şen Seda Sayan Demet Evgar Burcu Esmersoy
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Caner Erkin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Bursa Kadın Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Başakşehir'de sağanak yağış etkili oluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 15:45:16. #1.15#
title