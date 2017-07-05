Başakşehir'de polisten narkotik denetimi



İSTANBUL - İstanbul Polisi Başakşehir'de metruk binalar ve sokaklarda çok sayıda polisin katılımıyla narkotik denetimi gerçekleştirdi. Polis, hassas burunlu narkotik köpeği "Eros"tan da destek aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa bir narkotik denetimine imza attı. Denetimlere çok sayıda polis katıldı. Ara sokaklar ve metruk binalar didik didik arandı ve çok sayıda şahsa Genel Bilgi Toplama uygulandı.

Polis ekipleri, hassas burunlu narkotik köpeği Erostan da destek aldı.