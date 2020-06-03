Başakşehir'de polisle şüpheliler arasında kovalamaca: 4 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başakşehir'de polisle şüpheliler arasında kovalamaca: 4 gözaltı

BAŞAKŞEHİR'de sabaha karşı mahalle bekçileri ile polisin 'DUR' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü kaçmaya başladı.

Başakşehir'de polisle şüpheliler arasında kovalamaca: 4 gözaltı
03.06.2020 06:46 | Son Güncelleme: 03.06.2020 06:49

BAŞAKŞEHİR'de sabaha karşı mahalle bekçileri ile polisin 'DUR' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü kaçmaya başladı. Bir süre polisten kaçan ve onlarca polisi peşine takan minibüs sürücüsü önce bir otomobile çarptı. Ardından ise Kuzey Marmara Otoyolu'na tersten girdi. Otobanda durdurulan minibüste bulunan 4 kişi gözaltına alındı

Olay, Güvercintepe Mahallesi'nde sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, mahalle bekçileri ile polis ekipleri içinde 6 kişinin bulunduğu panelvan minibüsten şüphelenerek 'DUR' ihtarında bulundu. Minibüs sürücüsü ise durmayarak yoluna devam etti. Bir süre polisten kaçan minibüs 0-3 Güney Tem Otoyolu yan yoldan giderken plakası alınamayan bir otomobile çarptı. Kazanın ardından yoluna devam eden minibüs sürücüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir süre ters istikamette ilerledi.

OTOBANDA YAKALANDILAR 

Polis ekipleri, otobanda önün kestikleri minibüsü durdurdu. Polis ekipleri, minibüste bulunan 6 kişiden 4'ünü yakalarken 2 kişi ise olay yerinden kaçtı.  Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlatırken, gözaltına alınan 4 kişi de sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri minibüste yaptığı incelemede içinde bir çift plaka, levye, maske, eldiven ve demir kesme makası buldu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından çalıntı olduğu düşünülen minibüs çekici ile otoparka çekildi. 

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız Haber
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Haber
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Listeye iki kent daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38'e yükseldi
Listeye iki kent daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38'e yükseldi
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Tanju Çolak, Türkiye'deki kulüp başkanlarına sert çıktı: Kulüplerin parası deniz, yemeyen keriz
Tanju Çolak, Türkiye'deki kulüp başkanlarına sert çıktı: Kulüplerin parası deniz, yemeyen keriz
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı
Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
ABD'deki gösterileri 'İç terör' olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
ABD'deki gösterileri "İç terör" olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Çalıntı ihbarı yaptığı aracını geri aldığını polislere bildirmeyen sürücü, polisleri harekete geçirdi
Çalıntı ihbarı yaptığı aracını geri aldığını polislere bildirmeyen sürücü, polisleri harekete geçirdi
Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma
Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı
Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı
İstanbul Müftüsü: Yaz Kur'an kursları mutlaka olacaktır
İstanbul Müftüsü: Yaz Kur'an kursları mutlaka olacaktır
Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı
Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği feribot İzmir'de denize indirildi
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği feribot İzmir'de denize indirildi
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Bülent Kuşoğlu Adnan Menderes Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Demet Akalın Yeliz Yeşilmen
Spor Ali Koç Ozan Kabak Metin Oktay Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Otomobil
Şu an buradasınız: Başakşehir'de polisle şüpheliler arasında kovalamaca: 4 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 06:49:51. #1.15#
title