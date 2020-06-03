BAŞAKŞEHİR'DE POLİSLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACA 4 GÖZALTI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BAŞAKŞEHİR'DE POLİSLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACA 4 GÖZALTI

Başakşehir'de sabaha karşı mahalle bekçileri ile polisin 'DUR' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü kaçmaya başladı.

03.06.2020 06:45 | Son Güncelleme: 03.06.2020 06:52

Başakşehir'de sabaha karşı mahalle bekçileri ile polisin 'DUR' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü kaçmaya başladı. Bir süre polisten kaçan ve onlarca polisi peşine takan minibüs sürücüsü önce bir otomobile çarptı. Ardından ise Kuzey Marmara Otoyolu'na tersten girdi. Otobanda durdurulan minibüste bulunan 4 kişi gözaltına alındı

Olay, Güvercintepe Mahallesi'nde sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, mahalle bekçileri ile polis ekipleri içinde 6 kişinin bulunduğu panelvan minibüsten şüphelenerek 'DUR' ihtarında bulundu. Minibüs sürücüsü ise durmayarak yoluna devam etti. Bir süre polisten kaçan minibüs 0-3 Güney Tem Otoyolu yan yoldan giderken plakası alınamayan bir otomobile çarptı. Kazanın ardından yoluna devam eden minibüs sürücüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir süre ters istikamette ilerledi.

OTOBANDA YAKALANDILAR

Polis ekipleri, otobanda önün kestikleri minibüsü durdurdu. Polis ekipleri, minibüste bulunan 6 kişiden 4'ünü yakalarken 2 kişi ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlatırken, gözaltına alınan 4 kişi de sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri minibüste yaptığı incelemede içinde bir çift plaka, levye, maske, eldiven ve demir kesme makası buldu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından çalıntı olduğu düşünülen minibüs çekici ile otoparka çekildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı

BAŞAKŞEHİR'DE POLİSLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACA 4 GÖZALTI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız Haber
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Haber
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Listeye iki kent daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38'e yükseldi
Listeye iki kent daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38'e yükseldi
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Bodrum'da mermer tozunu 'beyaz kum' diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi
Bodrum'da mermer tozunu "beyaz kum" diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma
Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı
Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı
Dün 'Kitaplarımı almak için kursa gidiyorum' diyen 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
Dün "Kitaplarımı almak için kursa gidiyorum" diyen 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği feribot İzmir'de denize indirildi
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği feribot İzmir'de denize indirildi
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
Ehliyetsiz sürücü arkasına 'Hatalıyım sıkıyorsa ara' yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Ehliyetsiz sürücü arkasına "Hatalıyım sıkıyorsa ara" yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Meral Akşener Hasan Polatkan Mustafa Şentop
Magazin Hadise Uğur Akbaş İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mete Gazoz Metin Oktay Bülent Uygun Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Otomobil
Şu an buradasınız: BAŞAKŞEHİR'DE POLİSLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACA 4 GÖZALTI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 06:53:19. #1.14#
title