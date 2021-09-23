Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE POLİS KAÇAN OTOMOBİLDE ASILI KALDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE POLİS KAÇAN OTOMOBİLDE ASILI KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre BAŞAKŞEHİR'de şüphe üzerine durdurulan sürücü, polis tarafından araçtan indirilmeye çalıştığı sırada kaçmaya başladı.

BAŞAKŞEHİR'de şüphe üzerine durdurulan sürücü, polis tarafından araçtan indirilmeye çalıştığı sırada kaçmaya başladı. Otomobilin açık camından kapıya tutunan polis metrelerce bu şekilde ilerleyerek düştü. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 13 Eylül Pazartesi günü saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, beyaz bir otomobil içinde oturan sürücü ve yanındaki kadından şüphelendi. Kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, sürücü Orhun Özdemir'in kaçakçılık suçundan aranması olduğunu belirledi. Polis, otomobilden indirmek isteyince Orhun Özdemir gaza basarak kaçmaya başladı.

200 METRE SÜRÜKLENDİ

Bu sırada otomobilin yanında bulunan polis Cavit S. tutunduğu açık camda sürüklemeye başladı. Polis asılı kaldığı otomobilde yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra yere düştü. Şüpheli sürücü ise olay yerinden kaçtı. Polis memuru omuz, kol ve bacaklarından hafif şekilde yaralandı. Takviye ekip istenmesi üzerine kaçan sürücü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı ancak şüpheli kaçmayı başardı. Yaşanan olayı anlatan Murat Özçelik, " Bir araç durmuş, polis içeri doğru bakınca hareket etmiş. Poliste bırakmamış. Tutunarak sürüklenmiş bir süre. Sonra bırakmış arabada basmış gitmiş. Sorduk polislere. Durumu iyi bir sıkıntısı yok dediler" diye konuştu. Polis, hala kayıp olan sürücü Orhun Özdemir'in peşinde.

O ANLAR KAMERADA

Polis memuru Cavit S. sürüklendiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobilde asılı kalan polis bir süre sürükleniyor. Daha sonra yere düşüyor.

Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE POLİS KAÇAN OTOMOBİLDE ASILI KALDI

Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE POLİS KAÇAN OTOMOBİLDE ASILI KALDI

Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE POLİS KAÇAN OTOMOBİLDE ASILI KALDI

Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE POLİS KAÇAN OTOMOBİLDE ASILI KALDI

Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE POLİS KAÇAN OTOMOBİLDE ASILI KALDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Atatürk posterini falezlere asmak isterken zor anlar yaşadı

Atatürk posterini falezlere asmak isterken zor anlar yaşadı

 Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü

Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü

 Son dakika haberi | Otobüs, otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

Son dakika haberi | Otobüs, otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Cansu Dere İrem Derici Şevval Şahin İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi Mesut Özil Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Cengiz Ergün Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Münir Karaloğlu Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE POLİS KAÇAN OTOMOBİLDE ASILI KALDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 17:08:08. #1.11#