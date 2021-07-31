Başakşehir'de plastik ve ayakkabı yüklü tır alev alev yandı
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Başakşehir'de plastik ve ayakkabı yüklü tır alev alev yandı

Başakşehir'de plastik ve ayakkabı yüklü tır alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir'de seyir halindeki plastik ve kumaş yüklü bir tırın dorsesi alev alev yandı.

Başakşehir'de seyir halindeki plastik ve kumaş yüklü bir tırın dorsesi alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde yaşandı. Plastik, kumaş ve ayakkabı taşıyan Mehmet Elalmış yönetimindeki 48 ABS 625 plakalı tırın dorsesi alev alev yandı. Tırın şoför kabininde çıkan yangın dorseye de sıçradı. Sürücü, tırı hemen yolun kenarına çekti ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.

(Furkan Tan - Batuhan Toprak/İHA)

Başakşehir'de plastik ve ayakkabı yüklü tır alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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