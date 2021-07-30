Başakşehir'de plastik, kumaş ve ayakkabı taşıyan tır alev alev yandı
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Başakşehir'de plastik, kumaş ve ayakkabı taşıyan tır alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir'de plastik, kumaş ve ayakkabı taşıyan tır alev alev yandı Başakşehir'de plastik ve kumaş taşıyan bir tırın dorsesi alev alev yandı.

Başakşehir'de plastik, kumaş ve ayakkabı taşıyan tır alev alev yandı

İSTANBUL - Başakşehir'de plastik ve kumaş taşıyan bir tırın dorsesi alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, bu akşam saat 22.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde yaşandı. Plastik, kumaş ve ayakkabı taşıyan Mehmet Elalmış yönetimindeki 48 ABS 625 plakalı tırın dorsesi alev alev yandı. Tırın şoför kabininde çıkan yangın dorseye de sıçradı. Sürücü, tırı hemen yolun kenarına çekti ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında, tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.

Başakşehir'de plastik, kumaş ve ayakkabı taşıyan tır alev alev yandı
Başakşehir'de plastik, kumaş ve ayakkabı taşıyan tır alev alev yandı
Başakşehir'de plastik, kumaş ve ayakkabı taşıyan tır alev alev yandı
Başakşehir'de plastik, kumaş ve ayakkabı taşıyan tır alev alev yandı
Başakşehir'de plastik, kumaş ve ayakkabı taşıyan tır alev alev yandı
Başakşehir'de plastik, kumaş ve ayakkabı taşıyan tır alev alev yandı
Başakşehir'de plastik, kumaş ve ayakkabı taşıyan tır alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan

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