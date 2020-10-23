Son dakika... (Başakşehir'de plastik fabrikasında yangın çıktı
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Son dakika... (Başakşehir'de plastik fabrikasında yangın çıktı

23.10.2020 18:38 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:43
Son dakika... (Başakşehir'de plastik fabrikasında yangın çıktı

Son dakika haberi: BAŞAKŞEHİR İkitelli'de plastik hammadde imalatı yapan fabrikada yangın çıktı.

BAŞAKŞEHİR İkitelli'de plastik hammadde imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken yanan hammaddelerden çıkan dumanlar metrelerce havaya yükseldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Başakşehir İkitelli Eski Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan plastik fabrikasında meydana geldi. Plastik hammadde yapımında kullanılan kimyasal tozlar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler geniş alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan da alevin plastik fabrikasının her iki yanında bulunan tekstil fabrikalarına sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 3 bölgeden alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Büyük çapta hasar oluşan fabrikanın yanan bölümü havadan görüntülendi. Yangının neden çıktığı ile ilgili araştırma devam ediyor.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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