Başakşehir'de PİK Dökümcüler Sanayi sitesinde kazan patlaması: 1'i ağır 3 yaralı
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Başakşehir'de PİK Dökümcüler Sanayi sitesinde kazan patlaması: 1'i ağır 3 yaralı

Başakşehir'de 'PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bir kazanda patlama meydana geldi.

11.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:07
Başakşehir'de PİK Dökümcüler Sanayi sitesinde kazan patlaması: 1'i ağır 3 yaralı

'de 'PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bir kazanda patlama meydana geldi. 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı patlaya ekipleri müdahale etti.


Edinilen bilgiye göre, Başakşehir'de 'PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bir kazanda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda , sağlık ve polis ekini sevk edildi. Sağlık ekipleri patlamada yaralanan 3 kişiyi çevrede bulunan hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. ekipleri sanayi sitesine girerek olaya müdahale etti. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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