Son dakika haberi: BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİLİN ÇALINMA ANLARI KAMERADA - Haberler
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Son dakika haberi: BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİLİN ÇALINMA ANLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre BAŞAKŞEHİR'de bir sitenin otoparkında bulunan otomobil yaklaşık 30 saniye içerisinde çalındı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR'de bir sitenin otoparkında bulunan otomobil yaklaşık 30 saniye içerisinde çalındı. Otomobilin çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Başakşehir 5. Etap'ta bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Sitenin otoparkına gelen bir kişi, kapısını zorlanmadan açtığı otomobile bindi. Yaklaşık 30 saniye içerisinde otomobili çalıştırarak otoparktan ayrıldı. Otomobilin sahibi Ahmet Yalman, otoparkta aracının olmadığını fark ettiğinde durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, otomobili ve şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan otomobilin çalındığı anlar, otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otoparka gelen şüpheli, bir otomobile biniyor. Yaklaşık 30 saniye içerisinde otomobili çalıştırarak otoparktan hızla ayrılıyor.

Son dakika haberi: BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİLİN ÇALINMA ANLARI KAMERADA

Son dakika haberi: BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİLİN ÇALINMA ANLARI KAMERADA

Son dakika haberi: BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİLİN ÇALINMA ANLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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