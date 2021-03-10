BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL TAKLA ATIP SİTENİN DUVARINA ÇARPTI

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BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL TAKLA ATIP SİTENİN DUVARINA ÇARPTI

Kaza anı kamerada

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA)- BAŞAKŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp, sitenin duvarına çarptı. Hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Başakşehir 2. Kısım Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptıktan sonra yan dönüp karşı şeritte sürüklenmeye başladı. Daha sonra da kaldırıma çarpan otomobil, takla atıp sitenin duvarına çarptı. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücü kazada hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sürücü, çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarılırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından sürücüyü hastaneye kaldırdı.

"DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ"

Kazayı gören belediye işçisi Kemal Balca, "Sürücü biraz hızlı geldi. Ani şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje vurdu, duvara çarptı ve sırt üstü yattı. Geldik kadını çıkarttık. Ambulans geldi, aldı götürdü. Hafifti. Bilinci yerindeydi ama şok geçiriyordu" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza anları ise sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüye otomobilin refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçip yan yatması ve sürüklendikten sonra önce kaldırıma vurup takla atması ile sitenin duvarına çarptığı anlar yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı