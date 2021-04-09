BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI; SÜRÜCÜ YARALANDI
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BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI; SÜRÜCÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mahmutbey yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.

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Mahmutbey yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sularında Mahmutbey yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ergin G.'nin kullandığı 22 AC 540 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil orta refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Otomobilde bulunan iki kişi kendi imkanları ile çıkarken, sürücü Ergin G. bulunduğu yerde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtardı. Sürücü Ergin G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI; SÜRÜCÜ YARALANDI
BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI; SÜRÜCÜ YARALANDI
BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI; SÜRÜCÜ YARALANDI
BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI; SÜRÜCÜ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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