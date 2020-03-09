Başakşehir'de otomobil çalan şüpheliler yakalandı
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Başakşehir, Güncel

Başakşehir'de otomobil çalan şüpheliler yakalandı

Başakşehir'de girdikleri evlerden aldıkları kontak anahtarıyla park halindeki otomobilleri çaldıkları öne sürülen şüpheliler gittikleri kafede yakalandı.

09.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:34
Başakşehir'de otomobil çalan şüpheliler yakalandı
Başakşehir'de girdikleri evlerden aldıkları kontak anahtarıyla park halindeki otomobilleri çaldıkları öne sürülen şüpheliler gittikleri kafede yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anları kameralara yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler Ocak ayında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları incelemelerde şüphelilerin girdikleri evlerden kontak anahtarlarını alarak, park halindeki otomobilleri çaldıklarını tespit etti. Polis, kimlik ve eşkallerini tespit ettiği 5 şüpheliyi takibe aldı. Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüphelileri 24 Ocak tarihinde çaldıkları otomobille Bahçelievler'de gittikleri kafede yakaladı.

Şüphelilerden Uğur Ç.(26)'nin 6 adet suç kaydı, Mazlum T.(27)'nin 21 adet suç kaydı, Feyzi G.(21)'nin 28 adet suç kaydı, Mikail Y.(20)'nin 37 suç kaydı, İbrahim B.(21)'nin 5 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeleri alınan şüphelilerden 9 ayrı suçtan aranması olan Feyzi G. ve 4 ayrı suçtan aranması olan Mikail Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin yakalanma anları ise kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA

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