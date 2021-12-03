Başakşehir'de öğrencilerin uçan tekmeli kavgası kamerada - Haberler
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Başakşehir'de öğrencilerin uçan tekmeli kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başakşehir'de öğrencilerin uçan tekmeli kavgası kamerada

Başakşehir'de özel bir eğitim merkezinin ders çıkışında iki öğrenci grubu arasında kavga çıktı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de özel bir eğitim merkezinin ders çıkışında iki öğrenci grubu arasında Kavga çıktı. Öğrencilerin birbirine uçan tekme ve yumruklarla saldırdığı kavga cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Başakşehir 5. Etapta bulunan bir özel eğitim merkezi çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup öğrenci kendi arasında önce sözlü tartıştı, sözlü tartışma bir süre sonra yerini tekmeli yumruklu kavgaya bıraktı. Uçan tekme ve yumruklarla birbirine saldıran öğrenciler öğretmenleri tarafından ayrılmaya çalışılsa da başarılamadı o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

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