Başakşehir'de motor kısmında yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Başakşehir'de motor kısmında yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

Başakşehir'de motor kısmında yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

Başakşehir'de motoru alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de motoru alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Plevne Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, belediyeye ait kar küreme aracının da yangın çıkan araca müdahale ettiği anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Başakşehir, Otomobil, Yangın, Güncel, Haber

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