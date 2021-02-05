Son dakika haberleri... BAŞAKŞEHİR'DE MOBİL PARK POLİSİNDEN MEZARLIKTA UYUŞTURUCU OPERASYONU
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Son dakika haberleri... BAŞAKŞEHİR'DE MOBİL PARK POLİSİNDEN MEZARLIKTA UYUŞTURUCU OPERASYONU

05.02.2021 10:02 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:09
Son dakika haberleri... BAŞAKŞEHİR'DE MOBİL PARK POLİSİNDEN MEZARLIKTA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Edinilen son dakika haberine göre BAŞAKŞEHİR İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park polisi ekipleri'nin düzenlediği operasyonda, mezarlıkta saklanan satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

BAŞAKŞEHİR İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park polisi ekipleri'nin düzenlediği operasyonda,  mezarlıkta saklanan satışa hazır çok sayıda uyuşturucu  madde ele geçirildi.  Ekiplerin 3 gün boyuncu takip ettiği 1 şüpheli, uyuşturucu poşetiyle mezarlıktan çıkarken kıskıvrak yakalandı

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi'nde yaşandı. Mezarlıkta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park polisi ekipleri, mezarlıkta gördüğü bir şüpheliyi takibe aldı. Ekiplerin şüphelinin gezdiği yerlerde yaptığı aramalarda, bir mezar taşının altında poşet içerisinde satışa hazır halde paketlenmiş yüzlerce bonzai ve bir miktar eroin ele bulundu.

MOBİL PARK POLİSİ, ŞÜPHELİYİ 3 GÜN UZAKTAN TAKİP ETTİ

Mobil Park Polisi ekipleri, buldukları uyuşturucu maddeleri olduğu yerde bırakarak, şüpheliyi üç gün boyunca uzaktan takip etti. Önceki gün öğle saatlerinde mezarlığa gelerek ve elinde poşet ile ayrılan şüpheli, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına  F.B, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelinin poşeti içinde satışa hazır halde paketlenmiş 280 adet 650 gram ağırlığında bonzai ile bir miktar  eroin çıktı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park polisi ekiplerinin özellikle çocuk parkları ve okul çevrelerinde denetimlere devam edeceği öğrenildi.

ŞÜPHELİ CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, polisin mezar taşının altına saklanan uyuşturucuyu bulması, mezarlık çevresindeki takibi ve şüphelinin mezarlığa gelerek uyuşturucu poşeti ile ayrılması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri... BAŞAKŞEHİR'DE MOBİL PARK POLİSİNDEN MEZARLIKTA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son dakika haberleri... BAŞAKŞEHİR'DE MOBİL PARK POLİSİNDEN MEZARLIKTA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son dakika haberleri... BAŞAKŞEHİR'DE MOBİL PARK POLİSİNDEN MEZARLIKTA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son dakika haberleri... BAŞAKŞEHİR'DE MOBİL PARK POLİSİNDEN MEZARLIKTA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son dakika haberleri... BAŞAKŞEHİR'DE MOBİL PARK POLİSİNDEN MEZARLIKTA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son dakika haberleri... BAŞAKŞEHİR'DE MOBİL PARK POLİSİNDEN MEZARLIKTA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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