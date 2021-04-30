Başakşehir'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
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Başakşehir'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Başakşehir'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında 3 Mayıs Pazartesi günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 39. haftasında 3 Mayıs Pazartesi günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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