BAŞAKŞEHİR'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI - Haberler
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BAŞAKŞEHİR'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR' de gece saatlerinde seyir halindeki bir minibüsün motor kısmında yangın çıktı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR' de gece saatlerinde seyir halindeki bir minibüsün motor kısmında yangın çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir Kayaşehir Masko Sanayi Sitesi yolunda seyir halindeki minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Minibüs sürücü hemen araçtan inerken, itfiaye ekiplerine haber verdi. O anla bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alevleri söndürdü.

BAŞAKŞEHİR'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

BAŞAKŞEHİR'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

BAŞAKŞEHİR'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

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