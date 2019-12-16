Başakşehir'de minibüs alev alev yandı
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Başakşehir'de minibüs alev alev yandı

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHABaşakşehir'de, henüz belirlenemeyen nedenle bir minibüs alev alev yandı.

16.12.2019 21:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:05
Başakşehir'de minibüs alev alev yandı

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHA

'de, henüz belirlenemeyen nedenle bir minibüs alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, bu akşam Başakşehir 5.Etap'ta bir minibüste çıktı. Seyir halindeki minibüs sürücüsü, motor kısmından dumanların çıktığını fark ettiği aracını durdurdu. Sürücü, yardım istediği çevredeki esnaf ile birlikte kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Ancak alevler bir anda yükselerek minibüsü sardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Başakşehir'de minibüs alev alev yandı
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