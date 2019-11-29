Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
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Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü

Başakşehir'de metro şantiyesinde yaşanan göçük sonrasında üzerine kaya parçaları düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

29.11.2019 20:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:31
Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü

'de metro şantiyesinde yaşanan göçük sonrasında üzerine kaya parçaları düşen , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Başakşehir'de metro şantiyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, metro şantiyesindeki çalışmalar sırasında yaşanan göçükte Ahmet Yavuz isimli işçinin üzerine kaya parçaları düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve arkadaşları tarafından göçük altından çıkarılan yaralı Başakşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yavuz hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

(Volkan Kayalar - Vedat Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
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