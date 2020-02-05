Başakşehir'de metro inşaatında yüksekten düşen kişi yaralandı
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Başakşehir'de metro inşaatında yüksekten düşen kişi yaralandı

Başakşehir'de metro inşaatında yüksekten düşen kişi yaralandı.

05.02.2020 23:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:52
Başakşehir'de metro inşaatında yüksekten düşen kişi yaralandı

'de metro inşaatında yüksekten düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Vadi Caddesi yanındaki Başakşehir metro inşaatı şantiyesinde yüksekten düşen Orhan yaralandı.

Çağlayan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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