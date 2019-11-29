Başakşehir'de metro inşaatında göçük 1 işçi öldü
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Başakşehir'de metro inşaatında göçük 1 işçi öldü

Yılmaz OKUR İSTANBUL DHABaşakşehir'de metro inşaatı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü.

29.11.2019 20:19 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:21

Yılmaz OKUR İSTANBUL DHA

'de metro inşaatı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü. Olaya ilişkin çalışmalar sürüyor.

Olay, saat 19.30 sıralarında Başakşehir'de şehir hastanesi inşaatının yakınındaki metro inşaatı tünel çalışması sırasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre çalışma sırasında meydana gelen göçük altında kalan işçi 49 yaşındaki Ahmet Yavuz hayatını kaybetti. Olaya ilişkin çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Başakşehir'de metro inşaatında göçük 1 işçi öldü
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