Başakşehir'de metro inşaatında göçük 1 işçi öldü
Yılmaz OKUR İSTANBUL DHABaşakşehir'de metro inşaatı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü.
Yılmaz OKUR İSTANBUL DHA
Başakşehir'de metro inşaatı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü. Olaya ilişkin çalışmalar sürüyor.
Olay, saat 19.30 sıralarında Başakşehir'de şehir hastanesi inşaatının yakınındaki metro inşaatı tünel çalışması sırasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre çalışma sırasında meydana gelen göçük altında kalan işçi 49 yaşındaki Ahmet Yavuz hayatını kaybetti. Olaya ilişkin çalışmalar sürüyor.
Haber Videosu: Başakşehir'de metro inşaatında göçük 1 işçi öldü