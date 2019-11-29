Başakşehir'de metro inşaatında göçük: 1 işçi öldü (1)
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Başakşehir'de metro inşaatında göçük: 1 işçi öldü (1)

BAŞAKŞEHİR'de metro inşaatı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü.

29.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:52
Başakşehir'de metro inşaatında göçük: 1 işçi öldü (1)
BAŞAKŞEHİR'de metro inşaatı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü. Olaya ilişkin çalışmalar sürüyor.

Olay, saat 19.30 sıralarında 'de şehir hastanesi inşaatının yakınındaki metro inşaatı tünel çalışması sırasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre çalışma sırasında meydana gelen göçük altında kalan işçi 49 yaşındaki Ahmet Yavuz hayatını kaybetti. Olaya ilişkin çalışmalar sürüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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