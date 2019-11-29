BAŞAKŞEHİR'DE METRO İNŞAATINDA GÖÇÜK: 1 İŞÇİ ÖLDÜ (1)
Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHABaşakşehir'de metro inşaatı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü.
29.11.2019 19:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:50
Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA
Başakşehir'de metro inşaatı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü. Olaya ilişkin çalışmalar sürüyor.Olay, saat 19.30 sıralarında Başakşehir'de şehir hastanesi inşaatının yakınındaki metro inşaatı tünel çalışması sırasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre çalışma sırasında meydana gelen göçük altında kalan işçi 49 yaşındaki Ahmet Yavuz hayatını kaybetti. Olaya ilişkin çalışmalar sürüyor.
Görüntü Dökümü: ---------Olay yerinden görüntüler
Kaynak: DHA