Başakşehir'de Mert Günok 4 maç sonra sahada
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Başakşehir'de Mert Günok 4 maç sonra sahada

16.03.2021 21:20 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:34
Başakşehir'de Mert Günok 4 maç sonra sahada

Medipol Başakşehir'in başarılı kalecisi Mert Günok, ligde 4 haftadır kadroda olmasına rağmen forma giyemiyordu.

Medipol Başakşehir'in başarılı kalecisi Mert Günok, ligde 4 haftadır kadroda olmasına rağmen forma giyemiyordu. 32 yaşındaki eldiven, bu akşam kupada Beşiktaş'a karşı 11'de sahaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, ligde siyah-beyazlılara 3-2 yenildikleri maçın 11'inden 6 değişiklik yaparak kupa mücadelesine çıktı. Kocaman, kalede Volkan Babacan'ın yerine Mert Günok'a şans verdi.

Mert, ligde 4 haftadır kadroda olmasına rağmen forma giymiyordu.

Milli oyuncu, ayrıca sakatlığı sebebiyle Süper Lig'de 14 ila 19. haftalar arasında da görev almamıştı.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Başakşehir'de Mert Günok 4 maç sonra sahada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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